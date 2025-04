Áreas protegidas son muy visitadas en Semana Santa

Más de 375 personas han ingresado entre jueves y viernes al Parque Nacional Volcán Barú en la provincia de Chiriquí, tanto por el puesto de control de Paso Ancho, en Tierras Altas como por el de Camiseta en Boquete, informaron del Ministerio de Ambiente.

Joseph Bonilla, jefe de esta área protegida informa que hasta ahora, no se han reportado emergencias, sólo una atención menor proporcionada por unidades de la Cruz Roja a una joven, que presentó molestias en un tobillo, tras el recorrido por uno de los senderos.

MiAmbiente recuerda a los visitantes de las áreas protegidas que, por su propia seguridad y bienestar durante los ecorridos en estas zonas, deben cumplir con los requisitos de ingreso como son: registro y pago de su visita, registro de su guía turístico y el registro físico de entrada en los puestos de control.

Así mismo se les insta a acatar la normativa de no hacer fogatas, no libar licor, no tirar basura, ni dañar la infraestructura, no extraer fauna ni flora del área protegida.

En el Parque Nacional Volcán Barú, los guardaparques, el personal en turno por Operativo Guardianes 2025 de Semana Santa, Sinaproc, Bomberos, Cruz Roja, Policía Nacional, Policía Ambiental, entre otras entidades, con el apoyo de la ONG SAR, están prestos a brindarles el apoyo ante cualquier incidente en el trayecto de ascenso y descenso.

En el Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí (PNMGCh), se han reportado más de 250 visitantes en su gran mayoría nacionales, distribuidos en Playa La Lanza, Isla Bolaños e Isla Gámez, en esta última hoy viernes no se reportado visitas por el mal tiempo, fuerte brisa y oleaje (resaca).

En tanto, el Parque Internacional La Amistad (PILA) ha registrado 86 visitas este Viernes Santo.

“Es responsabilidad de los visitantes conocer sus condiciones físicas y de salud, así como contar la indumentaria apropiada, antes de emprender la aventura extrema de subir a la cima del Volcán Baru, el punto más alto de Panamá, o recorrer cualquier otro parque nacional, ricos en biodiversidad”, concluyó Bonilla.