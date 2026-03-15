Arquidiócesis eleva a parroquia el templo dedicado a Carlo Acutis

La Arquidiócesis de Panamá celebró la elevación oficial de la parroquia dedicada a Carlo Acutis, en una ceremonia presidida por el arzobispo José Domingo Ulloa Mendieta y acompañada por numerosos fieles de la comunidad.

Durante la celebración eucarística se realizaron los ritos de dedicación del templo y la consagración del altar, actos que marcan formalmente el nacimiento de una nueva parroquia para atender a esta comunidad católica en crecimiento.

El arzobispo destacó que este nuevo espacio busca fortalecer la vida pastoral y espiritual de los fieles, además de convertirse en un punto de encuentro para las familias y los jóvenes.

Inspirada en el testimonio de Carlo Acutis, conocido por su evangelización a través de internet y las tecnologías digitales, la parroquia también promoverá la participación de los jóvenes en la misión de anunciar el Evangelio en los entornos digitales.

Con la creación de esta parroquia, la Arquidiócesis de Panamá continúa ampliando su presencia pastoral para acompañar a las comunidades y fomentar espacios de fe y formación cristiana.