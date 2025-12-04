$!Arrancan las actividades navideñas del Festival City Of Stars

Mañana viernes 5 de diciembre inicia el calendario oficial de actividades para la celebración de la Navidad del Festival Internacional Navideño City Of Stars, incluyen Show de Navidad, Bazar Navideño, Parking Navideño, Posadas, el Desfile de Navidad, Sabores de Navidad, Carrera- Caminata, Forratón, Encendidos de Parques temáticos y del Paseo de Las Estrellas entre otras.

La Alcaldía de Panamá en alianza con diversas iglesias, también elaboran un programa para la presentación de Nacimientos en Vivo, Festival de Luces y conciertos que enaltecen el significado de la Navidad.

De manera simultánea, se realiza una intensa jornada nocturna de mantenimiento y limpieza por parte del personal de servicios a la comunidad de la Alcaldía de Panamá en calle 50, ruta del desfile de Navidad.

“La acción incluyó, extracción de tierra y desechos en cunetas y aceras, mantenimiento en áreas verdes y limpieza con hidrolavadoras”, explicó la institución.

El desfile de Navidad está programado para el próximo domingo,14 de diciembre contará con la participación de más de 20 bandas, 11 delegaciones, 28 carrozas y agrupaciones de Costa Rica y Colombia entre otras sorpresas.