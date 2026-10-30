Asamblea aprueba en tercer debate el Presupuesto General del Estado para 2027

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este viernes 30 de octubre, en tercer debate, el Proyecto de Ley No. 644, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2027, por un monto de B/.35,111.7 millones.

El presupuesto contempla la distribución de los recursos públicos destinados a sectores prioritarios como salud, educación, seguridad, infraestructura y servicios sociales.

Tras la aprobación, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, calificó el resultado como satisfactorio y señaló que se contará con los recursos para atender las principales necesidades de la población.

“El resultado es satisfactorio. Se tendrán los recursos para atender las necesidades apremiantes de los ciudadanos, como salud, infraestructura, seguridad y medicamentos. Ya están los recursos disponibles”, expresó el titular de Economía y Finanzas.