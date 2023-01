Asamblea Nacional amplía debate sobre Extinción de Dominio

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) Crispiano Adames destacó el compromiso de querer combatir el crimen organizado con el aporte de una normativa sobre Extinción de Dominio, sin embargo, subrayó que esto debe hacerse de forma “responsable y concertada con todos los sectores para proteger las garantías fundamentales”.

“Si queremos una norma de Extinción de Dominio, sí, pero el proyecto presentado por el Ministerio de Seguridad no recoge las garantías de defensa de protección de ningún ciudadano y no se ajusta a las competencias legales”, destacó Adames durante la conferencia sobre los aspectos relevantes sobre extinción de dominio.

La conferencista colombiana Sondra Macollins Garvin, abogada especialista en Derecho Penal, recalcó que “si eso es tan bueno por qué Estados Unidos no tiene un Código de Extinción de Dominio”, con respecto a las sugerencias internacionales para su aprobación que ha recibido el proyecto.

En ese sentido, la abogada recalcó que en EEUU existen leyes de confiscación más no de extinción de dominio.

Según Macollins, “este proyecto no creo que traiga muchos beneficios, pero si logran hacer las modificaciones o ajustarla a su realidad, quizás sí puedan (tener beneficios). Hay otros mecanismos para lograr perseguir la criminalidad”.

Por su parte, la abogada panameña Edna Ramos expuso que “la Extinción de Dominio no está atada al proceso penal, eso quiere decir que es independiente, que subsiste aunque no exista una persecución penal”.

Por lo que advirtió que esto podría significar “no exista un proceso penal o que el mismo haya culminado, pero resulta que la acción de Extinción de Dominio subsiste. Esto ha sido la realidad y la tónica durante una experiencia de casi tres décadas (en Colombia)”.

En abril, el proyecto de Extinción de Dominio cumplirá dos años tras su presentación por el Ministerio de Seguridad, sin embargo, se encuentra en una subcomisión.

Mientras, el diputado Leandro Ávila exteriorizó que “la idea es poder hacer una ley que no viole las garantías fundamentales de los panameños, no viole el derecho a la propiedad privada, no viole la presunción de inocencia, pero que sin duda se castigue enérgicamente lo que tiene que ver con el narcotráfico, la trata de personas, terrorismo, tráfico de armas internacional”.