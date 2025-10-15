Asamblea ratifica designación de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia

Con 65 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional ratificó los la designación de Gisela del Carmen Agurto Ayala y Carlos Ernesto Villalobos Jaén como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tras ser recomendados por la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales.

Agurto Ayala fue designada como magistrada principal de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte, en reemplazo de Cecilio Cedalise, y Villalobos Jaén como magistrado principal de la Sala Primera de lo Civil, en reemplazo de Ángela Russo, cuyo mandato también culmina a finales de 2025.

Actualmente Gisela Del Carmen Agurto es magistrada suplente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, y ha ocupado cargos como jueza del Tribunal Marítimo, de juzgados municipales civiles, magistrada suplente del Tribunal Superior de Familia, entre otros.

Por su parte, Carlos Ernesto Villalobos es abogado litigante egresado de la Universidad de Panamá con más de 20 años de experiencia en derecho civil.