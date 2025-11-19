Aseo espera recoger 12 toneladas de desechos tras la celebración por pase al mundial

Personal de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) iniciaron la mañana de este miércoles 19 de noviembre un operativo de limpieza luego de la gran celebración de los panameños por el pase directo al Mundial 2026, el segundo en la historia del país.

Se dispuso de 100 miembros de AAUD, entre damas de barrido (conocidas como “hormiguitas”), recolectores y personal de operaciones, informó el departamento de comunicaciones de la entidad. Además, se cuenta con dos camiones compactadores, un cuadro de rejillas y dos barredoras mecánicas.

Tras el triunfo de Panamá ante El Salvador, tanto los panameños que se encontraban en el estadio como los que vieron el partido en su residencia salieron a las calles a celebrar. Producto del ambiente de fiesta en los alrededores del estadio Rommel Fernández, la Avenida Balboa, la Cinta Costera y Calle 50 terminaron repletos de desechos, por lo que fue necesario el procedimiento extraordinario.

La entidad estima que se recogerán cerca de 12 toneladas de desechos.