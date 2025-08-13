Asesinan a dirigente transportista de Darién

Este miércoles, 13 de agosto, se conoció del fallecimiento de Néstor Cubilla (Padre), dirigente del Sindicato de Transporte de la provincia de Darién.

Según información extraoficial Cubilla fue atacado en un taller en el corregimiento 24 de Diciembre, y aunque fue trasladado al Hospital Irma Lourdes Tzanetatos para recibir atención, falleció.

La ministra de Trabajo Jackeline Muñoz lamentó la muerte del dirigente.

“Hoy mi corazón se llena de tristeza por la partida de un gran amigo, compadre y líder sindical Néstor Cubilla padre. Aunque te adelantaste, aquí sigo, firme y comprometida, para cuidar de nuestro hijo en común Néstor Cubilla (Nestito) como siempre. Tu amistad vivirá en nosotros. Descansa en paz amigo”, posteó en sus redes sociales.