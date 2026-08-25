Ataque a tiros en Villa Lucre deja dos muertos, entre ellos una mujer que estaría embarazada

Un hombre y una mujer murieron tras ser atacados a tiros la tarde de este 25 de agosto en Villa Lucre, distrito de San Miguelito.

De acuerdo con los primeros reportes, la pareja se encontraba dentro de un vehículo estacionado en una plaza comercial, cerca de la estación del Metro de Villa Lucre, cuando fue atacada por varios pistoleros.

El hombre murió en el lugar, mientras que la mujer, quien según información preliminar estaría embarazada, fue trasladada a un centro médico, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Unidades de la Policía Nacional y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), junto con personal del Ministerio Público y Criminalística, acudieron al sitio para procesar la escena y recopilar evidencias que permitan esclarecer el hecho y determinar la identidad de los responsables.

Las autoridades también revisan las cámaras de vigilancia de la zona para establecer cómo se movilizaron los atacantes antes y después del ataque.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:00 p.m., en una zona comercial de alta circulación y próxima a la estación del Metro de Villa Lucre.