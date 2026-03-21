Atrapan a dos personas vinculadas a delitos contra la vida e integridad personal en Colón

Mediante diligencias de allanamiento realizadas en la provincia de Colón, unidades policiales lograron la aprehensión de dos individuos relacionados con delitos graves, incluyendo tentativa de homicidio y lesiones personales.

En un comunicado, la Policía Nacional informó que el primer aprehendido, de 30 años de edad, fue ubicado en Calle 7, Barrio Norte, requerido mediante oficio fechado el 20 de marzo de 2026, por el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de tentativa de homicidio.

Por su parte, un hombre de 40 años fue aprehendido en el corregimiento Cristóbal, requerido por el delito de lesiones personales.