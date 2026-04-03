ATTT: 70 mil vehículos se desplazaron al interior del país

Un total de 70,746 vehículos se han desplazado hacia el interior del país, informó la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

El último informe contempla las cifras de automóviles hasta las 12:00 m. d. de hoy, viernes 3 de abril, tras el monitoreo que se mantiene activo de forma ininterrumpida desde ayer, jueves 2 de abril.

Por su parte, la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional reitera a la ciudadanía que se mantiene la inversión de carriles, que busca agilizar el desplazamiento de conductores que viajan hacia las provincias por el asueto de Semana Santa. Este Viernes Santo, en El Nazareno – Campana: 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y Sajalices – San José (Argos): 8:00 a. m. a 6:00 p. m.