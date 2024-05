ATTT aclara sanciones a conductores en Chiriquí

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre afirmó, mediante un comunicado, que los conductores en Río Sereno, Chiriquí, no fueron sancionados por transportar estudiantes como fue denunciado en un video que circula en redes sociales.

“Queremos aclarar a la población general lo siguiente: 1. Los padres de familia están autorizados y pueden transportar a sus hijos a sus respectivos colegios siempre y cuando cuenten con sus documentos y reglamentación correcta. En el operativo en mención, los conductores no fueron sancionados por transportar estudiantes; de resultar lo contrario, invitamos a los afectados, por este hecho a presentar las pruebas para su respectiva reconsideración en la sede provincial de ATTT en Chiriquí”, establece la nota.

La entidad agrega que la medida se realizó a solicitud de los transportistas del área, debido múltiples quejas por el desarrollo del transporte ilegal de usuarios (piratería).

“Los vehículos que fueron removidos en grúa, en los videos que circulan en redes sociales, no contaban con las condiciones óptimas para circular, por lo tanto, fueron sancionados por: seguro vencido, placa vencida (2018) y licencia vencida, además, un bus de transporte mantenía una placa particular que no estaba registrada con el Certificado de Operación”, detallaron de la autoridad.

Finalmente, en la nota reiteraron su compromiso con la seguridad vial de la población, e incentivan a los conductores a cumplir con las normas de tránsito para evitar sanciones.