ATTT actualiza a 30 días la validez del examen de estupefacientes para licencias

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que, tras reuniones de trabajo con el Ministerio de Salud (Minsa) y la empresa Sertracen, coordinó ajustes en relación con el requisito del examen de consumo de estupefacientes. La entidad aclaró en un comunicado que esta prueba continúa siendo obligatoria para los trámites contemplados en el Reglamento de Tránsito, por lo que no constituye un requisito nuevo; únicamente se ha actualizado el plazo de vigencia del documento.

La modificación aplica de forma exclusiva al período de validez del resultado. El documento deberá presentarse dentro de un lapso de vigencia de un mes o 30 días calendario, contados a partir de su fecha de expedición por parte del laboratorio autorizado por el Minsa.

El requisito aplica para la solicitud de la licencia tipo D por primera vez, la renovación y ampliación de las licencias E1, E2, E3, F, G, H, I y J, la ampliación de la categoría D, así como para todos los trámites de permisos juveniles A, B y C. Para mayor información, la ATTT invita a consultar el portal oficial “www.sertracen.com.pa” en la sección de licencias.