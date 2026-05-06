ATTT ordena retirar señalización colocada sin autorización en Coco del Mar

Tras una denuncia en redes sociales sobre la colocación de nueva señalización en las vías de Coco del Mar, en el corregimiento de San Francisco, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que procederá con su retiro, ya que no cuentan con la debida autorización.

Por su parte, la representante del corregimiento, Serena Vamvas, explicó que se trata de letreros temporales instalados por la empresa que está realizando los trabajos de Saneamiento de la Bahía.

Carlos Ayuso, director de Tránsito y Seguridad Vial de la ATTT, dijo que la señal colocada no está contemplada en la reglamentación de la Autoridad de Transito y será retirada.

“Me extraña que esto suceda porque cada mes tenemos reunión para ver avances del proyecto. Sobre está señalización en particular no nos consultaron y estoy enviando personal para conocer quién lo instaló, porque no cuenta con nuestro permiso”, expresó Ayuso.

“Esta dirección debe dar los permisos para hacer todo según dice la reglamentación. Esta señal que colocaron así como está no existe, se puede usar el círculo rojo con una flecha cerrada, pero debe decir dirección prohibida. Esa no existe”, agregó.