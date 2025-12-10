ATTT remueve 88 vehículos y aplica 135 infracciones en operativo “Mal Parqueados”

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) reportó avances del operativo “Mal Parqueados”, ejecutado desde el 1 de diciembre con el propósito de reforzar la seguridad vial, ordenar los espacios públicos y mejorar la movilidad en puntos críticos de la capital.

La entidad destacó que esta iniciativa tiene un enfoque “eminentemente educativo y preventivo”, orientado a promover la responsabilidad al volante, el respeto al Reglamento de Tránsito y la protección de todos los ciudadanos.

Durante los primeros siete días de operaciones, inspectores de la ATTT, junto al Departamento de Revisado, Patio y Grúas, realizaron recorridos por sectores de alta circulación como Punta Pacífica, Obarrio, San Francisco y Costa del Este. En estos puntos se verificó el cumplimiento de las normas y se retiraron vehículos que, por estar mal estacionados, afectaban la movilidad y representaban un riesgo para peatones y conductores.

Entre el 1 y el 10 de diciembre, se removieron 88 vehículos con grúa y se levantaron 135 infracciones.

El director general de la ATTT, Simón Henríquez, subrayó que “no se trata de multas, se trata de respeto. Cuando alguien se estaciona mal, afecta a todos”. Agregó que “ordenar las vías es un acto de responsabilidad ciudadana” y enfatizó que el operativo busca “educar, prevenir y evitar riesgos innecesarios para peatones y conductores”.

La ATTT informó que el operativo se mantendrá de forma sostenida y se intensificará durante las festividades de fin de año, a raíz del incremento del flujo vehicular. Además, exhortó a los conductores a estacionar únicamente en los lugares autorizados y cumplir las normas de tránsito, recordando que el orden vial es fundamental para una movilidad segura y eficiente en beneficio de toda la ciudadanía.