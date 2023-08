Aumenta la atención en la regional de Oncología de Los Santos

Desde su apertura de la Unidad Regional de Oncología, en el hospital Anita Moreno de Los Santos, con una inversión de B/. 249,667.77, se han atendido a 2,706 consultas de las cuales 1,845 requirieron quimioterapias y se abrieron 206 expedientes, informó el Ministerio de Salud.

“Antes viajaba hasta Panamá, ahora que estoy acá me siento mejor, porque estoy cerca de casa, gasto menos dinero y me atiende el mismo doctor que me atendía en el Instituto Oncológico Nacional (ION)”, manifestó el señor Luís Juárez, paciente de la unidad de salud, que presta servicio al público desde el 17 de octubre de 2022.

Estadísticas de atención revelan que la mayor cantidad de pacientes provienen de la provincia de Herrera, seguido de Los Santos, Coclé, Veraguas y Chiriquí. También se han recibido casos de Colón y Panamá.

El Minsa informó que con el transcurrir de los meses, se han hecho ajustes que permitieron elevar de 12 hasta 25 las consultas por día, siendo el cáncer de mama el más frecuente, seguido del colorrectal, próstata, gástrico y de pulmón.

El oncólogo José Pinto, jefe de esta unidad, destacó que se brindan los servicios de oncología médica, que implica quimioterapias, inmunoterapia y terapias orales. También cuenta con farmacia oncológica, sala de quimioterapias con enfermeras entrenadas en el ION, servicios de salud mental, trabajo social, nutrición y odontología para apoyar en toda la evaluación multidisciplinaria que requiere el paciente. Además, se ha sumado el manejo intrahospitalario de pacientes que requieren quimioterapias intravenosas con hospitalización.