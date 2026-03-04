Aumentan los accidentes de tránsito en Chiriquí

Los accidentes de tránsito se han incrementado en los últimos meses en Chiriquí, “y son situaciones con mayor complejidad”, confirmó José Luis Bandini, comandante primer jefe encargado de la zona regional de esta provincia.

Bandini se refirió a las posibles causas de las colisiones. “Lo que hemos podido presenciar en estos accidentes es el exceso de velocidad, uso del celular e ingesta de bebidas alcohólicas”, expresó.

Añadió que “el tamaño de las vías juega un papel importante también, van en doble sentido. No tenemos estacionamientos públicos lo que limita la calzada de rodamiento”.

Choques con vuelco, colisiones múltiples y contra objetos fijos aparecen de forma recurrente entre los tipos de accidentes más frecuentes o con alta incidencia en la provincia.

De la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) recomiendan a los conductores: respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito, no conducir bajo los efectos del alcohol, usar el cinturón de seguridad y evitar distracciones como el uso del teléfono móvil, para mantenerse concentrado en la conducción.