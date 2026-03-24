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Aumentan los asesinatos atribuidos al crimen organizado y el narcotráfico

Ante el incremento de homicidios en el país, las autoridades intensifican sus medidas de prevención en distintas zonas

Aumentan los asesinatos atribuidos al crimen organizado y el narcotráfico
Cortesía | Personal del Ministerio Público en una escena del crimen.
Aumentan los asesinatos atribuidos al crimen organizado y el narcotráfico
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Aumentan los asesinatos atribuidos al crimen organizado y el narcotráfico
Aumentan los asesinatos atribuidos al crimen organizado y el narcotráfico
Cortesía | Asesinatos.
Amilkar Rodriguez
24 de marzo de 2026

Un total de 77 homicidios se registraron en Panamá entre enero y febrero de 2026, una cifra que ha encendido las alarmas en diversos sectores de la sociedad.

De acuerdo con el criminólogo Carlos González, muchos de estos hechos presentan características propias del crimen organizado, entre ellas el uso de motocicletas, ejecuciones rápidas con múltiples disparos y la identificación previa de las víctimas. González indicó que “lo que impacta es que varios de estos casos ocurren en áreas consideradas seguras, lo que permite suponer posibles vínculos entre estos hechos delictivos”.

Por su parte, el especialista en criminología y sociología, Fernando Murray, señaló que “no todos los actos violentos deben atribuirse al crimen organizado ya que Panamá enfrenta una creciente cultura de violencia, en la que algunas personas optan por tomar la justicia por sus propias manos al considerar que el sistema judicial no responde de manera efectiva”.

En tanto, la subcomisionada Ilka Prado, de la Policía Nacional, recomendó evitar transitar por lugares oscuros o poco concurridos, asimismo resaltó que es necesario compartir toda la información del transporte que se utilice, incluyendo los datos del vehículo y del conductor.

Prado también afirmó que los adolescentes representan el grupo más vulnerable frente a este tipo de delitos y precisó que Panamá Centro encabeza las estadísticas de homicidios a nivel nacional en lo que va del año.

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77
Casos de homicidios se han registrado en el país de enero a febrero.
Casos de sicariatos a mujeres en el país

ml | El pasado 21 de marzo dos mujeres fueron encontradas sin signos vitales en una vía que conecta el Sector de Guna Nega con Chivo Chivo.

De acuerdo con los primeros informes del Ministerio Público, ambas víctimas presentaban signos de violencia, en la escena también se recolectaron indicios de balas. Según fuentes del MP, el caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.

En lo que va del mes de marzo, tres mujeres han sido asesinadas en hechos de sicariato en distintos puntos de la capital. El pasado 7 de marzo, sicarios en moto asesinaron a tiros a una mujer cuando transitaba por Costa del Este.

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