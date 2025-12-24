Aumentan los casos de quemaduras en niños en la CSS

Las quemaduras en niños, por diversas causas, aumentan entre un 15% y 20% durante las fiestas de fin de año en los servicios de urgencias a nivel nacional, informo la Caja de Seguro Social (CSS).

En el caso de los adultos, las atenciones se incrementan principalmente por enfermedades crónicas descompensadas, y traumas por accidentes automotor, caídas y agresión.

“El aumento de la atención pediátrica por quemaduras en urgencias se debe, principalmente, a la manipulación de fuegos pirotécnicos y a accidentes en el hogar relacionados con la preparación de alimentos. Ante esta situación, las autoridades médicas exhortan a los padres de familia a extremar las medidas de seguridad durante estas celebraciones” detalló en un comunicado la institución.

De acuerdo con estadísticas de la CSS, durante el año 2024 se registraron 13,625 atenciones en los servicios de urgencias a nivel nacional. La mayoría correspondió a morbilidad común, con 12,188 casos, seguida de caídas (928), traumas por agresión (257) y accidentes automovilísticos (99).

La Dra. Yarminia Rico Cedeño, jefa del servicio de Urgencias del Hospital Pediátrico de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud, indicó que durante esta época atienden con frecuencia a niños con quemaduras provocadas por la manipulación de objetos calientes en la cocina y por el uso de artefactos pirotécnicos, como fuegos artificiales, cebollitas, estrellitas y bombitas.

Asimismo, señaló que también se registran casos de traumas, contusiones, fracturas, caídas, laceraciones y atragantamientos con baterías u otros objetos pequeños, incluidos en algunos juguetes, lo que representa un riesgo adicional para la población infantil.

Por su parte, la Dra. Paola Mackay, especialista en urgencias médico-quirúrgicas de la CSS, añadió que también se reporta un aumento de casos por afecciones respiratorias, como los ocasionados por el virus influenza y covid, por lo que recomendó a la población evitar acudir a lugares con alta concentración de personas.

Ante este panorama, la CSS ha activado a nivel nacional la Alerta Verde, un plan de contingencia que contempla el reforzamiento de los turnos las 24 horas con mayor personal médico, de enfermería, técnicos de urgencias, ambulancias, farmacéuticos y laboratoristas, con el objetivo de salvaguardar la vida de la población durante las fiestas de fin de año.