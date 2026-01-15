Autoridad de Aseo y autoridades de San Miguelito analizan recolección de desechos y tasa de aseo

Los concejales del distrito de San Miguelito y la alcaldesa Irma Hernández sostuvieron una reunión con el administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, Ovil Moreno, para abordar la situación de la recolección de la basura en el distrito, así como el cobro de la tasa de aseo.

Durante el encuentro, Moreno explicó que ha recibido propuestas de unas “50 empresas que me llaman a ofrecer sus servicios, estoy todavía evaluando qué empresas van a ser, dependiendo de qué equipos voy a necesitar... es una logística que día a día cambia, pero lo que sí puedo decir es que con lo que estamos haciendo, lo que hicimos estos días, San Miguelito cambió la cara”.

Con respecto a la demanda presentada por la alcaldesa Irma Hernández, Moreno sostuvo que “ella tiene derecho a poner la denuncia o a hacer lo que ella crea que corresponda, hay que esperar que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie. Nosotros mientras tanto vamos a seguir preparándonos porque estamos preocupados por la situación en San Miguelito”.

Por su parte, Hernández expresó inquietudes relacionadas con la contratación de empresas y los procedimientos administrativos correspondientes.

“Se señala que posiblemente se utilicen las mismas empresas que nosotros estábamos esperando la aprobación y quisiera saber si ellos van a contar con el refrendo de la Contraloría, si ellos sí van a tener esa posibilidad”, manifestó.