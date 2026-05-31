Autoridades de salud realizaron una jornada de vacunación en Kuna Nega

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que realizó una jornada de vacunación en la comunidad de La Esperanza, en Kuna Nega, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la prevención de enfermedades inmunoprevenibles y proteger la salud de la población.

Durante la actividad, el equipo de salud brindó orientación a los residentes sobre la importancia de mantener actualizado el esquema nacional de vacunación, destacando especialmente la vacuna contra el sarampión como una herramienta fundamental para evitar la propagación de esta enfermedad.

Según explicó el MINSA, la inmunización oportuna contribuye a prevenir brotes y protege de manera especial a los grupos más vulnerables, entre ellos los niños, los adultos mayores y las personas con condiciones de riesgo.

La entidad señaló que esta jornada permitió acercar los servicios de salud a la comunidad y reforzar el compromiso institucional con la promoción de medidas preventivas que favorezcan el bienestar colectivo.

Asimismo, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población para que verifique sus tarjetas de vacunación y acuda a las instalaciones de salud más cercanas a fin de completar las dosis correspondientes. Recordaron además que las vacunas son seguras, gratuitas y constituyen una de las herramientas más efectivas para salvar vidas.