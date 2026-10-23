Autoridades definen ruta y detalles de los desfiles patrios en la provincia de Colón

Los desfiles patrios de los días 1, 3 y 5 de noviembre en la provincia de Colón se realizarán en la avenida Ahmad Miguel Waked, informó la directora regional de Educación, Rosa Martínez.

La decisión se dio a conocer tras una reunión celebrada entre las autoridades provinciales, la Comisión de Festejos Patrios y los estamentos de seguridad.

Para el 3 de noviembre se tiene prevista la participación de estudiantes de premedia, mientras que el 5 de noviembre desfilarán alumnos de educación media de escuelas oficiales y particulares. En tanto, el 4 de noviembre se realizarán únicamente actos protocolares, explicó Martínez.

Por su parte, el jefe de la Zona Policial de Colón, Hermógenes Argüelles, indicó que ya cuentan con una planificación de seguridad para las festividades. Agregó que reforzarán el dispositivo el 5 de noviembre, fecha en la que se espera una mayor participación ciudadana.

Antes de esta reunión, el alcalde de Colón, Diógenes Galván, había manifestado su respaldo a la realización de los desfiles del 5 de noviembre, aunque consideraba que no debían desarrollarse en el casco de la ciudad, debido a que cerca de 150 personas permanecían durmiendo en las aceras tras el sismo del 9 de octubre.