Autoridades en Derechos Humanos inspeccionan centros de detención migratoria

Personal de la Dirección del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT) y de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Defensoría del Pueblo realizó una visita de seguimiento a los centros de detención administrativa masculino y femenino del Servicio Nacional de Migración.

En el recorrido participaron la defensora del pueblo, Ángela Russo, y oficiales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).

“La inspección tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de recomendaciones emitidas anteriormente, así como evaluar las condiciones materiales, el acceso a servicios básicos, las actividades para las personas retenidas y el respeto al debido proceso. Estas acciones buscan prevenir situaciones de posibles torturas o malos tratos hacia la población migrante”, informó la Defensoría del Pueblo en un comunicado.

Durante la jornada se aplicó una herramienta de monitoreo de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) a los migrantes retenidos en ambos centros con el fin de elaborar un informe dirigido a las autoridades competentes. El documento incluirá los principales hallazgos y recomendaciones orientadas a fortalecer la protección de los derechos humanos de esta población.