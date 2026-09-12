Autoridades inician investigaciones tras hallazgo de cuerpo sin vida de una mujer en Burunga

El cadáver de una mujer de entre 20 y 27 años fue encontrado la madrugada de este sábado en un herbazal, a orillas de la calle La Macaraqueña, del sector 2 de Mayo, en el corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

En los primeros informes sobre el hecho se conoció que los peritos de criminalística encontraron una cartera y prendas de vestir a pocos metros del sitio donde la dama, que fue descrita de tez blanca y que vestía ropa interior, fue encontrada.

La fiscalía espera los resultados de la necropsia para confirmar las causas de su muerte.