Autoridades mantienen cinco casos en contra del Suntracs; hay 88 imputados

Las autoridades judiciales mantienen por lo menos cinco casos en curso contra miembros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS), detalló el abogado Antonio Vargas, miembro del equipo jurídico del gremio.

El primero, data de 2006 por presunta estafa en el proyecto Red Frog. Por este proceso, Genaro López, único imputado, mantiene la medida cautelar de reporte periódico. “Se negó la ampliación y dieron 20 días hábiles para presentar el caso”, aclaró el jurista. En la investigación también se vincula a Saúl Méndez y Erasmo Cerrud, quienes no han sido imputados por encontrarse fuera del país en calidad de asilados. Jaime Caballero, imputado por estafa (2025), mantiene una medida cautelar de depósito domiciliario. El periodo de investigación recibió una extensión de cuatro meses, de los cuales solo queda uno vigente.

Respecto a las protestas en el Hospital del Niño (2025), hay 83 personas judicializadas por delitos como privación ilegal de la libertad, incendiarismo, daños y delitos contra la integridad personal. El caso se encuentra en etapa de investigación tras una solicitud de ampliación, que vence en cuatro meses.

Ariel Rodríguez, responsable de la sede de Chiriquí, es el único detenido por supuesto lavado de dinero (2018 y 2025), debido a movimientos en sus cuentas personales ocurridos luego del cierre de las cuentas bancarias del Suntracs.

Tras una denuncia del Mitradel por presunto peculado en el uso del Seguro Educativo, se encuentran bajo medidas cautelares Genaro López (reporte periódico) y Marco Andrade (depósito domiciliario).