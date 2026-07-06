Avances y retos en la Universidad de Panamá

T. JIMÉNEZ | El rector saliente de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, indicó que toda administración deja tareas pendientes, pero sostuvo que corresponde a las nuevas autoridades impulsar proyectos innovadores que permitan fortalecer el desarrollo académico, científico y administrativo de la primera casa de estudios superiores del país.

En materia financiera, el rector reconoció que la institución enfrenta limitaciones presupuestarias tras los recientes recortes realizados al presupuesto Universitaria. Por su parte, el profesor José Álvaro, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá, reconoció como avance la firma de acuerdos salariales y algunos progresos en investigación y actividades Académicas. Sin embargo, señaló pendientes como la evaluación docente, la modernización de la gestión universitaria y la mejora de la infraestructura.