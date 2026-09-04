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Avanza ley de descarte generacional para los jubilados

Las propuestas contemplan incentivos de hasta B/.100 mil y pagos equivalentes a 12 meses de salario para quienes opten por retirarse del servicio público y así impulsar el relevo generacional

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Gina Arias Rivera
04 de septiembre de 2026

Dos proyectos de ley buscan incentivar el retiro voluntario de funcionarios que cumplen los requisitos para jubilarse. El Anteproyecto N.° 159, de Augusto Palacios, propone un pago único adicional a la pensión, de hasta 10 meses de salario para quienes tengan 25 años o más de servicio.

Por su parte, el Anteproyecto N.° 161, de Javier Sucre, plantea un incentivo de un mes de salario por cada año trabajado, con un máximo de 12 meses y un tope de B/.100,000, exento del Impuesto sobre la Renta. Mientras que diversos analistas políticos cuestionan que la planilla estatal no aguanta más bonos.

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Proponen limitar a 5 años la permanencia de funcionarios jubilados

ml | El diputado independiente Carlos Saldaña presentó ante la Asamblea Nacional (AN) el 2 de septiembre el Anteproyecto de Ley, que establece un máximo de cinco años de permanencia en el servicio público después de la edad de retiro por vejez. Según Saldaña, se busca evitar duplicidades económicas.

“Esta realidad obliga al Estado a encontrar un equilibrio razonable entre dos intereses igualmente relevantes: por una parte, reconocer la experiencia, los conocimientos y los años de servicio aportados por quienes han dedicado una parte importante de su vida profesional al sector público; y, por otra, garantizar que la estructura estatal permita un relevo generacional progresivo y la apertura de oportunidades para ciudadanos capacitados”, explica.

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