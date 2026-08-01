Avanzan prácticas entre militares de EE.UU. y miembros de la fuerza pública panameña

El director general del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), Luis De Gracia, afirmó que hoy se realizó la denominada “Milla Verde”, una caminata ‘forzada’ de una hora y media con 228 estudiantes entre Marines de Estados Unidos y unidades de estamentos de seguridad de Panamá.

Unidades de la Infantería de Marina y varios estamentos de las fuerzas militares de Estados Unidos realizaron este sábado, en Colón, ejercicios de entrenamiento con uniformados panameños, en el marco de la edición 2026 del Ejercicio Multinacional Panamax.

“Este entrenamiento está enfocado en la colaboración, en compartir las buenas prácticas y es parte de los Ejercicio Panamax, buscando tener las capacidades listas para responder a amenazas emergentes, como ataques de una fuerza irregular, del crimen organizado, pensando en salvaguardar nuestro principal activo, que es el Canal de Panamá, y dar respuesta a cualquier ataque”, añadió.

Reclutamiento de panameños para ir a la guerra Ucrania-Rusia

De Gracia se refirió al enlistamiento de varios panameños a los ejércitos de Rusia y Ucrania, que llevan más de cuatro años en guerra. “Es un tema álgido, pero somos libres de escoger. Somos ciudadanos adultos que podemos distinguir entre lo bueno, lo malo, de lo que nos conviene y lo que no, yo mantengo una posición neutral, y es lastimoso que estos jóvenes se hayan dejado enrolar por aquellas personas que están interesadas en llevarlas a esas latitudes, a cumplir una misión que quizás no nos corresponde. Sin embargo, otra vez, me mantengo neutral, somos adultos y sabemos escoger”, indicó.

* Con información del periodista Amilkar Rodríguez.