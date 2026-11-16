Avanzan trabajos para reducir riesgos de deslizamientos en La Mesa de El Valle de Antón

Un 30 % de avance presentan los trabajos de estabilización de terreno y talud en el sector de La Mesa, en El Valle de Antón, provincia de Coclé, según informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que desarrolla estas labores para reducir el riesgo de deslizamientos.

De acuerdo con la entidad, los trabajos se realizan luego de detectarse grietas y movimientos de tierra en un cerro cercano a la vía de acceso y a varias viviendas, que fueron demolidas preventivamente tras las evaluaciones de los estamentos de seguridad.

Actualmente, el personal y la maquinaria trabajan en el retiro de material inestable, corte y conformación del terreno para mejorar la estabilidad del talud y evitar desprendimientos que puedan afectar la carretera y a la población.

El MOP indicó que estas labores forman parte de las acciones de mitigación de riesgos en sectores de Coclé, afectados por las condiciones geológicas registradas tras el sismo.