Avioneta sufre incidente en pista de Wanugandi debido a fuertes vientos

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que este martes, 4 de agosto, una aeronave Cessna 172, con matrícula HP-1789, sufrió un incidente en la pista de Wanugandi, en la comarca Guna Yala, debido a las malas condiciones meteorológicas en la zona.

La nave había despegado del Aeropuerto Marcos A. Gelabert con destino a Achutupu con solo una persona a bordo, el piloto, quien a las 10:00 a. m., realizó un aterrizaje preventivo en la comunidad indígena. “Al retomar el vuelo hacia Achutupu, fuertes vientos durante el despegue provocaron que la aeronave se saliera por el costado derecho de la pista, ocasionando daños.

El piloto resultó ileso y no se reportaron otras personas afectadas”, detalló el comunicado oficial.

La AAC activó de inmediato los protocolos de emergencia y personal del Servicio de Búsqueda y Salvamento se trasladó en el helicóptero HP-02A al lugar, en coordinación con equipos de seguridad y operaciones aeroportuarias. Por su parte, la Unidad de Investigación de Accidentes inició las indagaciones técnicas para determinar las causas del suceso, conforme a los procedimientos establecidos.