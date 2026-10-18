Azuero recibió una gran caravana de solidaridad: Panamá se unió para ayudar a los damnificados

Desde Chiriquí y Bocas del Toro hasta Panamá Oeste y la capital, cientos de voluntarios llevaron donaciones a las comunidades más afectadas. En medio de caminos embarrados y viviendas destruidas, surgieron propuestas para reconstruir hogares y rescatar las casonas centenarias de Las Minas.

La solidaridad del pueblo panameño volvió a demostrar que, cuando una comunidad atraviesa momentos difíciles, siempre aparecen manos dispuestas a ayudar. Ni las distancias ni el alto costo del combustible fueron obstáculo para quienes emprendieron el viaje hacia la región de Azuero, cargados de donaciones y con el firme propósito de acompañar a las familias afectadas por la emergencia del 9 de octubre.

Durante el sábado y el domingo, el sector de La Arena de Chitré, en uno de los principales accesos a la región, se convirtió en un punto de concentración de vehículos particulares, camiones y autobuses procedentes de diferentes provincias del país.

Caravanas que llevaron mucho más que donaciones

La escena era impresionante. Decenas de vehículos se alineaban para emprender el recorrido hacia las comunidades afectadas. En distintos momentos se organizaban caravanas de 15 y hasta 20 automóviles, muchos de ellos repletos de alimentos, enseres y otros artículos destinados a las familias damnificadas.

Desde Chiriquí y Bocas del Toro llegaron grupos de voluntarios; también se hicieron presentes personas procedentes de Veraguas, Coclé, Colón, Panamá, Panamá Oeste y otros puntos del país.

Algunos vehículos ondeaban con orgullo la bandera nacional, mientras otros exhibían distintivos que identificaban a los grupos participantes. En los autobuses viajaban voluntarios dispuestos a colaborar con la entrega y distribución de las donaciones.

Aquello era mucho más que una movilización de vehículos: era la expresión de un país que decidió tenderles la mano a sus hermanos en momentos de necesidad.

El barro no detuvo a los voluntarios

La solidaridad también tuvo que abrirse paso por caminos difíciles. En las zonas de acceso complicado, se observaron caravanas ascendiendo lomas embarradas y voluntarios que, armados con picos y palas, trabajaban para abrir trochas y facilitar el paso de los vehículos.

Cada camino despejado representaba una oportunidad para que la ayuda llegara a su destino. Detrás de cada donación había personas que habían organizado colectas, reunido productos, cargado vehículos y recorrido largas distancias para responder al llamado de las comunidades azuerenses.

Fue una muestra de desprendimiento que merece el reconocimiento de todo el país. Porque la solidaridad verdadera no se mide solamente por lo que se entrega, sino también por el esfuerzo que se hace para que esa ayuda llegue a quien más la necesita.

Las Minas: reconstruir los hogares y salvar la memoria del pueblo

Entre las personas que se movilizaron para apoyar a los damnificados estuvo el licenciado Elvis Polo, oriundo de Las Minas, Herrera, quien trabaja en la ciudad de Panamá.

Polo encabezó una caravana integrada por amigos, patrocinadores y otras personas solidarias que se sumaron a la iniciativa para llevar donaciones hasta su tierra natal. La ayuda fue entregada al alcalde del distrito de Las Minas, el ingeniero Rubén Ríos, quien la recibió con agradecimiento.

Pero, además de colaborar con las necesidades inmediatas de la población, el licenciado Polo expresó su preocupación por los daños sufridos por varias casonas centenarias de gran valor histórico y arquitectónico.

Según relató, algunas de estas antiguas viviendas quedaron completamente destruidas, mientras otras sufrieron daños importantes en sus techos y estructuras.

Para Polo, la pérdida de estas edificaciones no representa únicamente la destrucción de inmuebles antiguos. También significa el riesgo de perder parte de la memoria colectiva de un pueblo que conserva en sus calles y construcciones huellas de su pasado.

Por ello, plantea una propuesta dirigida al Patronato de la Feria de la Flor del Espíritu Santo, una de las principales expresiones culturales de Las Minas.

Una propuesta para rescatar las casonas centenarias

El licenciado Polo considera que se deben impulsar gestiones y resoluciones ante las instituciones correspondientes para procurar la recuperación de dos o tres de las casonas más representativas ubicadas en la plaza del distrito.

La intención sería restaurarlas respetando, en la medida de lo posible, su arquitectura original, como se ha hecho con edificaciones tradicionales de Parita, Herrera.

La propuesta busca preservar el carácter histórico de estas construcciones y mantener vivo un escenario que forma parte de las tradiciones del distrito y de las actividades que se desarrollan cada año durante la Feria de la Flor del Espíritu Santo.

La iniciativa abre una reflexión necesaria: reconstruir después de una tragedia también puede significar rescatar las raíces de una comunidad. Recuperar una casa centenaria es, en cierto modo, devolverle al pueblo una parte de su historia.

De recibir ayuda a participar en la reconstrucción

Otra de las inquietudes que compartió Polo surgió de sus conversaciones con los habitantes de las comunidades visitadas.

En algunos lugares, relató, las personas recibían las donaciones con gratitud y sinceridad, pero también manifestaban que determinados productos ya les habían sido entregados en cantidades suficientes. Su respuesta era sencilla: que esos artículos se llevaran a otras familias que todavía los necesitaran.

Aquella actitud le permitió identificar un nuevo desafío: después de atender las necesidades más urgentes, será necesario organizar una segunda etapa de apoyo, enfocada en la reconstrucción de las viviendas destruidas.

Su propuesta consiste en gestionar, ante las instituciones públicas competentes —incluido el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), si corresponde por el alcance de los programas—, la empresa privada y otras organizaciones, la adquisición de máquinas artesanales para fabricar bloques de cemento y arena.

Se trata de equipos capaces de producir varios bloques en cada ciclo, que podrían instalarse en las propias comunidades para facilitar la fabricación de materiales de construcción.

La idea es capacitar a los damnificados para que aprendan a utilizar las máquinas y participen directamente en la elaboración de los bloques necesarios para levantar nuevamente sus viviendas.

Una comunidad convertida en una gran colmena

El planteamiento de Polo parte de una convicción: si los habitantes trabajan unidos, organizados como una gran colmena, podrán contribuir activamente a reconstruir sus hogares.

La producción comunitaria de bloques podría convertirse en una herramienta para facilitar el acceso a materiales, siempre que se acompañe de asistencia técnica, recursos suficientes y supervisión que garantice la calidad de las construcciones.

No se trata solamente de entregar materiales, sino de promover la participación de las propias familias en el proceso de recuperación, con el apoyo de las autoridades y de quienes estén dispuestos a colaborar.

La propuesta merece ser evaluada por las entidades competentes, pues plantea una alternativa que combina solidaridad, capacitación y trabajo comunitario.

Azuero, una región que necesita seguir acompañada

Las afectaciones alcanzaron comunidades de las provincias de Herrera y Los Santos. Entre los lugares mencionados por las personas consultadas figuran Las Minas y Los Pozos, en Herrera, así como sectores de Tonosí, Pedasí y Macaracas, en Los Santos. La situación de Isla Cañas también refleja la dimensión humana de la emergencia: sus habitantes tuvieron que ser evacuados a tierra firme, dejando atrás viviendas, propiedades, animales y parcelas agrícolas, algunas próximas a la cosecha.

La recuperación de estas comunidades requerirá tiempo, coordinación y recursos. La asistencia inmediata es fundamental, pero también lo será el acompañamiento sostenido para recuperar las viviendas, las actividades productivas y las condiciones que permitan a las familias volver a desarrollar su vida cotidiana.

Otras provincias, como Veraguas y Coclé, también han sufrido afectaciones y enfrentan sus propios desafíos. Sin embargo, este recorrido periodístico se concentra en las comunidades de Azuero, donde la llegada de las caravanas dejó una imagen que merece permanecer en la memoria nacional.

Cuando la solidaridad se convierte en esperanza

Lo vivido durante aquel fin de semana en la entrada de La Arena de Chitré fue una demostración de la capacidad de los panameños para unirse frente a la adversidad.

En los vehículos viajaban alimentos, enseres y artículos de primera necesidad; en los autobuses, personas dispuestas a ofrecer su tiempo y su esfuerzo. En los caminos embarrados, otros voluntarios abrían paso con picos y palas. Y en las comunidades golpeadas por la emergencia, cada entrega representaba un mensaje de acompañamiento.

Ahora, el reto es convertir ese extraordinario impulso solidario en un esfuerzo sostenido que permita reconstruir las viviendas, recuperar las actividades productivas y preservar las edificaciones que forman parte de la identidad de los pueblos azuerenses.

Porque una casa puede levantarse nuevamente con bloques, cemento y esfuerzo colectivo, pero recuperar la historia que guarda un pueblo exige también voluntad, memoria y compromiso.

Azuero necesita ayuda para levantarse, pero no está solo. La solidaridad que llegó desde distintos rincones de Panamá demostró que, aun en los momentos más difíciles, la unión de un pueblo puede abrir caminos donde antes solo había obstáculos.

Ángel Santos Barrios Q.

Especial para: METRO LIBRE