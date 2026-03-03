Bancadas divididas por la iniciativa para sancionar el uso de máscaras en protestas

La propuesta de incluir un nuevo artículo en el Código Penal que sanciona el uso de máscaras en manifestaciones y protestas, siguen causando opiniones divididas al interno de la Asamblea Nacional (AN). Aunque el proyecto del Ejecutivo no ha llegado al Legislativo ha generado un gran debate. Algunos parlamentarios han argumentado que la medida busca reforzar la seguridad pública y prevenir actos violentos. Otros diputados han expresado preocupación por las implicaciones para el derecho a la protesta, que está consagrado en la Constitución panameña.

El nuevo Artículo 169-A, que propone el Órgano Ejecutivo, incluye pena de prisión hasta de seis años por el uso de máscaras en manifestaciones y protestas.

El diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, quien expresó su respaldo a la propuesta, indicó que “lo principal es tener claro que no se prohíbe la protesta. Generalmente cuando la persona tiene el rostro cubierto es porque está en otra cosa”.

Camacho es el presidente de la Comisión de Gobierno, donde debe llegar la propuesta del Ejecutivo, una vez la ministra Dinoska Montalvo la presente formalmente ante la Asamblea.

Por otro lado, están los diputados que no avalan la iniciativa, como es el caso de José Pérez Barboni, de la bancada Seguimos. “Yo creo que es una medida un poco negativa, perjudicial para la democracia panameña. Por lo menos por parte de este diputado no contaría con un apoyo directo sin entender verdaderamente las causas de por qué se está planteando esto”, manifestó.

En tanto, Eduardo Vásquez, de la bancada de Cambio Democrático, considera que el proyecto se podría mejorar. “Descalificar al gobierno de turno y gritar todos los días es el camino más fácil y la historia nos ha puesto en nuestro lugar cuando la politiquera sobrepasa la sensatez. Toda ley se puede mejorar después que el espíritu sea correcto para todos los panameños”, dijo.