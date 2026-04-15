Barroso dice que tiene los votos y Juncá insiste en la reelección

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional entrevistó a catorce de los 26 aspirantes a magistrados del Tribunal Electoral, destacando las candidaturas del fiscal de cuentas Jaime Miguel Barroso Pinto y del magistrado saliente Alfredo Juncá.

El abogado Barroso, calificado como el “ungido”, negó dicha condición durante su entrevista, aunque aseguró: “tengo los votos, si no, no estuviera aquí presentándome”. Por su parte, Juncá afirmó: “quiero la reelección porque deseo darle seguimiento a todos los proyectos electorales que hemos desarrollado y las nuevas plataformas tecnológicas que seguiremos implementando en la institución”.

En la sesión, el diputado Luis Eduardo Camacho cuestionó a la aspirante Dilia Cornejo, quien manifestó que no saber “de lo que está hablando” al referirse al financiamiento político.

Por su parte, el diputado José Luis Varela dijo que, tras evaluar al 50% de los aspirantes, la comisión continuará hoy las entrevistas; se calcula que la elección del magistrado se definirá entre el 20-25 de abril.