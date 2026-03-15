Bomberos alertan por 107 autos incendiados en lo que va del año, piden precaución

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá manifestó su preocupación por el aumento de incendios de vehículos registrados en distintas avenidas del país y reiteró el llamado a los conductores a mantener sus autos en buen estado para evitar emergencias.

De acuerdo con los reportes de la institución, en lo que va del año se han atendido 107 vehículos incendiados, una cifra que mantiene en alerta a las unidades de emergencia por los riesgos que estos incidentes representan para conductores, pasajeros y peatones.

Solo en la semana que culmina este domingo se registraron ocho siniestros, entre ellos cuatro autos tipo sedán, dos camiones articulados, un microbús y un vehículo no especificado. Además, entre el viernes y este domingo se reportaron dos nuevos casos.

Las autoridades explicaron que muchos de estos incendios están relacionados con fallas mecánicas, sobrecalentamiento, instalaciones eléctricas inadecuadas o modificaciones realizadas sin supervisión técnica, factores que pueden provocar fuego repentino mientras el vehículo está en circulación.

Ante esta situación, los bomberos reiteraron la importancia de realizar mantenimientos periódicos, revisar el sistema de enfriamiento del vehículo, vigilar los indicadores de temperatura durante la conducción y evitar modificaciones improvisadas en los sistemas eléctricos o de iluminación.

La institución también recomendó acudir siempre a personal técnico idóneo para cualquier reparación, recordando que la prevención puede evitar pérdidas materiales y, sobre todo, proteger la vida de las personas.