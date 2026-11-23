El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá realizará este viernes 27 de noviembre, a las 8:00 p. m., su tradicional Desfile de Antorchas en la Vía España, al costado del edificio AVESA, como parte de las actividades por sus 139 años de fundación.

La actividad busca rendir homenaje a los camisas rojas y reconocer su trayectoria de servicio, disciplina y entrega a la población panameña.

La institución invitó a las familias a participar de esta celebración, que forma parte de las tradiciones conmemorativas de los bomberos en Panamá.