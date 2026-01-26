Bomberos controlan posible fuga de amoníaco en San Miguelito

Personal de la Unidad de Materiales Peligrosos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) atendió una emergencia por una posible fuga de amoníaco en una empresa ubicada en el sector de Brisas del Golf, en el distrito de San Miguelito.

Tras la alerta, los “camisas rojas” realizaron las inspecciones técnicas en coordinación con el personal de la planta y confirmaron que la situación fue controlada y mitigada de manera efectiva. Según informó la entidad en un comunicado, se detectó únicamente una mínima presencia residual del producto, correspondiente al remanente inicial de la fuga.

El capitán Ulises Pinzón, de la Unidad de Materiales Peligrosos del BCBRP, explicó que no se reportaron personas lesionadas y que la empresa mantiene labores de reparación y verificación del sistema, como parte de su responsabilidad operativa, para garantizar condiciones seguras.