Bomberos detectan irregularidades en los sistemas de gas durante operativo

En un operativo, personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), a través de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI), inspeccionó patios y establecimientos en San Francisco y Bella Vista, en Ciudad de Panamá, encontrando irregularidades en los sistemas de gas y en la instalación de cilindros de 25 y 100 libras, los cuales fueron retirados de inmediato por las empresas proveedoras para garantizar la seguridad de comerciantes y clientes, informó la institución.

El Sargento Josué Cabrera, de la DINASEPI, explicó que “los locales con hallazgos recibieron un llamado de atención y tienen un plazo máximo de 15 días para realizar las correcciones y cumplir con las normas de seguridad. Estas inspecciones buscan prevenir accidentes y reforzar la seguridad en la ciudad”.

El operativo incluyó revisión de instalaciones eléctricas, gas y equipos de seguridad, y forma parte de la campaña nacional “La seguridad empieza por mí”, con la que el BCBRP promueve la prevención, el autocuidado y la protección de vidas y bienes en toda la ciudad.