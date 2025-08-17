Nacionales

Bomberos evitan tragedia en incendio de Bella Vista

Redacción Web
17 de agosto de 2025

Un colchón en llamas puso en alerta a los vecinos de Plaza Bella Vista, la noche del sábado, 16 de agosto, cuando un incendio se originó en el piso 8 de un edificio de 10 plantas.

Gracias a la rápida intervención del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), el siniestro fue controlado en minutos y no se reportaron heridos ni víctimas.

Al lugar, acudieron unidades de Extinción, Búsqueda y Rescate que utilizaron el carro 980 de extinción y la ambulancia 1016 para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros pisos. La coordinación y velocidad de respuesta de los bomberos fueron determinantes para contener el incidente, afirmaron de la institución.

Los camisas rojas recomiendan a los residentes extremar precauciones, evitando colocar objetos inflamables cerca de fuentes de calor, manteniendo despejadas las rutas de evacuación y verificando el correcto funcionamiento de detectores de humo.

