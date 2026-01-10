Bomberos logran la mayor ejecución presupuestaria de su historia

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) cerró su ciclo fiscal con una ejecución del 88 % en el renglón de inversiones y un 95 % en gastos de funcionamiento. Estas cifras representan los niveles de utilización de recursos más altos registrados por la institución hasta la fecha, informan desde la institución.

Destacan que estos resultados reflejan una gestión basada en la planificación estratégica, el trabajo en equipo y la priorización de las necesidades reales del servicio bomberil, con un impacto directo en la atención de emergencias y la seguridad de la población.

La ejecución presupuestaria, según BCBRP, permitió la adquisición de herramientas, equipos y uniformes, así como la rehabilitación de estaciones de bomberos en distintas regiones del país, mejorando sustancialmente las condiciones de trabajo del personal y la respuesta ante incendios, rescates y otras emergencias.

El director general del BCBRP, coronel Víctor Raúl Álvarez, destacó que desde el inicio de su gestión se realizaron giras a nivel nacional para conocer de primera mano las necesidades de cada zona regional. Aunque aún restan provincias por visitar, los avances alcanzados han permitido priorizar proyectos urgentes y ejecutar soluciones concretas.

Detallan que uno de los casos más representativos es la Zona Regional de Herrera, donde varias estaciones presentaban un marcado deterioro y hoy muestran importantes avances en su proceso de rehabilitación. De igual forma, la estación de Guararé, que permanecía paralizada, fue reactivada y culminada gracias al respaldo del patronato y a las aprobaciones correspondientes, logrando una obra de gran impacto que será inaugurada en las próximas semanas en beneficio de los bomberos y de la comunidad.

Las autoridades del BCBRP expresaron su satisfacción por alcanzar la ejecución presupuestaria más alta en la historia de la institución, y agradecieron el compromiso de los bomberos, el personal administrativo, las direcciones operativas, los comandantes de zona y el patronato, cuyo apoyo ha sido clave para concretar estos logros.

De cara al año 2026, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá proyecta continuar fortaleciendo su gestión, con resultados aún más positivos, siempre enfocados en proteger vidas, bienes y servir con mayor eficiencia a toda la ciudadanía.