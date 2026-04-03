Bomberos reportan 126 emergencias atendidas en el operativo de Semana Santa

Durante el operativo de Semana Santa 2026, que desarrolla el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, se atendieron 126 emergencias, informó el departamento de prensa de la institución.

Entre las principales incidencias atendidas este Viernes Santos destacan 56 casos de control de abejas, 19 incendios de masa vegetal, 11 atenciones por problemas de salud y seis accidentes de tránsito, así como incendios de basura, árboles caídos, incendios estructurales, desperfectos eléctricos, un escape de gas y un incendio de embarcación.

La institución mantiene cobertura operativa a nivel nacional a través de sus 11 zonas regionales, con 296 miembros, 82 carros de extinción y 12 ambulancias apostados en carreteras, playas, ríos y puntos de alta concentración de personas.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 103 desde cualquier parte del país.