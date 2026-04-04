Bomberos reportan 156 emergencias atendidas durante Operativos de Viernes Santos

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá informó que hasta las 5:00 pm de ayer Viernes Santos, atendió un total de 156 emergencias en el marco del Operativo Guardianes 2026, correspondiente a la fase 3 de la Semana Santa, desarrollado a nivel nacional.

De acuerdo con la institución, el despliegue operativo se mantiene activo en todo el país con unidades de la Dirección de Operaciones de Extinción, Búsqueda y Rescate (DOEXBURE), técnicos del Servicio de Atención Médica Prehospitalaria (SAMER) y personal de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI). Estos equipos están distribuidos estratégicamente en las 11 zonas regionales, garantizando cobertura en cada provincia.

La institución detalló que el operativo cuenta con un pie de fuerza de 818 unidades, apoyadas por 114 recursos operativos y 14 ambulancias, lo que refuerza la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad durante estas festividades.

Asimismo indicó que entre las principales emergencias atendidas destacan 64 casos de control de abejas, 24 incendios de masa vegetal y 13 atenciones por problemas de salud. También se reportaron 7 accidentes de tránsito, 7 árboles caídos, 6 incendios de basura y 4 incendios estructurales. A esto se suman 3 escapes de gas, 2 incendios vehiculares y 1 incendio de embarcación.

Finalmente, el Benemérito Cuerpo de Bomberos hizo un llamado a la población a mantener las medidas de prevención, acatar las recomendaciones de seguridad y actuar con responsabilidad durante la Semana Santa. En caso de emergencia, recordó que está disponible la línea 103 desde cualquier punto del país.