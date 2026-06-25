Buscados por sus presuntos vínculos en un homicidio

La Procuraduría General de la Nación solicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Abdiel Ameth Rodríguez Góndola y a David Dabiani Atencio Góndola, requeridas por su presunta vinculación con el delito de homicidio doloso agravado, por un hecho ocurrido el 4 de enero de 2026, en el corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón.

La Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala detalló que las personas que tengan información sobre la ubicación de estos ciudadanos pueden comunicarse a los teléfonos 475-4806 y 475-4807 de dicha oficina, o a las líneas 475-4000 y 475-4001 de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la provincia. Además, afirman que garantizarán estricta reserva de la información proporcionada.