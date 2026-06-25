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Buscados por sus presuntos vínculos en un homicidio

Buscados por sus presuntos vínculos en un homicidio
Redacción Web
25 de junio de 2026

La Procuraduría General de la Nación solicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Abdiel Ameth Rodríguez Góndola y a David Dabiani Atencio Góndola, requeridas por su presunta vinculación con el delito de homicidio doloso agravado, por un hecho ocurrido el 4 de enero de 2026, en el corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón.

La Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala detalló que las personas que tengan información sobre la ubicación de estos ciudadanos pueden comunicarse a los teléfonos 475-4806 y 475-4807 de dicha oficina, o a las líneas 475-4000 y 475-4001 de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la provincia. Además, afirman que garantizarán estricta reserva de la información proporcionada.

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