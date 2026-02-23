Cae pareja en la 24 de Diciembre con presunta droga

La Policía Nacional (PN) y el Ministerio Público (MP) aprehendieron a una pareja por la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva, tras una diligencia de allanamiento a una residencia en el corregimiento de la 24 de Diciembre.

Informaron desde la PN que, en la residencia ubicada en el sector de Altos del Ángel, las unidades policiales ubicaron presuntas sustancias ilícitas oculta en el baño y en una de las habitaciones. La supuesta droga y una pesa digital fueron remitidas para los análisis periciales correspondientes.

Los aprehendidos, de 25 y 27 años, fueron trasladados para los trámites correspondientes a órdenes de las autoridades, como parte del proceso judicial.