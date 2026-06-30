Caen dos sujetos con armas y drogas tras volcarse mientras huían de la policía en Chiriquí

Dos personas fueron aprehendidas por unidades de la Policía Nacional tras protagonizar una persecución que terminó en el vuelco de su vehículo.

De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió en el corregimiento de Las Lomas, en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, mientras las unidades realizaban labores de patrullaje preventivo en la zona.

Los sospechosos, al notar la presencia de los uniformados, intentaron darse a la fuga en precipitada huida. Esto activó un operativo de seguimiento por parte de las autoridades policiales, el cual culminó cuando el conductor del automóvil en fuga perdió el control y se volcó.

Tras el accidente y durante la inspección del vehículo, los agentes policiales decomisaron un arma de fuego y sustancias ilícitas. Tanto los ciudadanos aprehendidos como los indicios materiales fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para el debido proceso.