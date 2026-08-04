Calendario escolar de 2027 ya no iniciará el 22 de febrero

La ministra de Educación, Lucy Molinar, informó este martes que se modificará el Calendario Escolar 2027 y dejará sin efecto el inicio de clases previsto para el 22 de febrero.

La decisión surge luego de las inquietudes expresadas por padres de familia sobre el cobro de mensualidades completas en colegios particulares y del servicio de transporte escolar por solo unos días de clases.

“No contábamos con que alguien por tres días de clases iba a cobrar un mes, nos equivocamos... para que no pase estamos haciendo el ajuste necesario”, manifestó la ministra.

Molinar indicó que el calendario escolar modificado será publicado este mismo martes mediante un nuevo Decreto Ejecutivo.