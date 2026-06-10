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Call center y red de internet, entre lo hallado tras requisa en La Joyita

Tras la fuga masiva de 195 privados de libertad de La Joyita, las autoridades decomisaron más de 4 mil artículos en tres días de operativo, mientras se cuestiona cómo ingresan armas, drogas y equipos prohibidos al centro penitenciario

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ml | Celulares que fueron decomisados en el penal.
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ml | Paneles solares que tenían en la cárcel.
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ml | Relojes y otros objetos retenidos.
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ml | En tres días las autoridades realizaron requisa en el penal.
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ml | Dinero en efectivo, armas y municiones.
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ml | durante el operativo.
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ml | Dinero que fue decomisado.
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ml | Conteo de detenidos.
Thaylin Jiménez
10 de junio de 2026

Tras la fuga masiva en La Joyita, en tres días las autoridades decomisaron más de 4 mil artículos, en su mayoría teléfonos celulares, televisores, sustancias ilícitas y platinas. Sin embargo, también se detectó que los privados de libertad contaban con armas, routers, paneles solares y equipos de sonido, lo que plantea la interrogante de cómo ingresa todo este material, pese a los controles establecidos en el centro penitenciario.

En declaraciones pasadas el propio director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, reveló que anteriormente se han registrado casos en los que unidades policiales estuvieron involucradas en el contrabando de artefactos prohibidos hacia los centros penitenciarios.

Agustín García, abogado y dirigente del Movimiento Unido Voces de Paz, indicó que cuando un familiar llega al complejo penitenciario pasa por una exhaustiva revisión, incluso mediante escáneres, por lo que no puede ingresar armas o municiones. “¿Quiénes introducen esto al penal si no son las mismas personas que trabajan dentro? Claramente hay una corrupción grande”, afirmó.

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La fuga masiva de 195 personas privadas de libertad del centro penitenciario La Joyita ocurrió el lunes, 1 de junio.
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