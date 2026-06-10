$!Call center y red de internet, entre lo hallado tras requisa en La Joyita

Tras la fuga masiva en La Joyita, en tres días las autoridades decomisaron más de 4 mil artículos, en su mayoría teléfonos celulares, televisores, sustancias ilícitas y platinas. Sin embargo, también se detectó que los privados de libertad contaban con armas, routers, paneles solares y equipos de sonido, lo que plantea la interrogante de cómo ingresa todo este material, pese a los controles establecidos en el centro penitenciario.

En declaraciones pasadas el propio director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, reveló que anteriormente se han registrado casos en los que unidades policiales estuvieron involucradas en el contrabando de artefactos prohibidos hacia los centros penitenciarios.

Agustín García, abogado y dirigente del Movimiento Unido Voces de Paz, indicó que cuando un familiar llega al complejo penitenciario pasa por una exhaustiva revisión, incluso mediante escáneres, por lo que no puede ingresar armas o municiones. “¿Quiénes introducen esto al penal si no son las mismas personas que trabajan dentro? Claramente hay una corrupción grande”, afirmó.