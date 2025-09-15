Cámara de Comercio pide justicia “confiable”

ML | La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) solicitó que la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia se base en los principios de probidad e independencia, más allá de los nombres de los candidatos. Juan Alberto Arias, presidente de la CCIAP, subrayó la necesidad de que los jueces actúen con valentía e integridad para resistir presiones y recuperar la confianza de la ciudadanía.

Arias también instó a la Asamblea Nacional a evaluar a los nominados de forma responsable, privilegiando su idoneidad profesional, conocimiento jurídico y solvencia ética. “Convertir estas designaciones en un circo sería una falta grave con la nación”, advirtió.