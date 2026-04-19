CANATRA rechaza declaraciones de diputado Ernesto Cedeño y defiende regulación a plataformas digitales

La Cámara Nacional de Transporte (CANATRA) rechazó las recientes declaraciones del diputado Ernesto Cedeño, quien afirmó que el decreto ejecutivo sobre plataformas digitales busca “darles billete a las prestatarias”.

En ese contexto, el gremio, mediante un comunicado, cuestionó las afirmaciones del legislador y sostuvo, “Diputado Cedeño: el sector transporte le exige que haga el trabajo para el cual fue electo en la Asamblea Nacional, en lugar de dedicar sus esfuerzos a entorpecer el avance del país”, enfatizaron.

Asimismo, CANATRA recalcó que la regulación de plataformas como Uber e InDriver “no es un capricho, sino un acto de justicia y orden”, en el marco del proceso de reorganización del sistema de transporte en el país.

De igual forma, la organización expresó su respaldo al presidente de la República José Raúl Mulino, a la ministra de Gobierno Dinoska Montalvo y al director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Breá, destacando su papel en la implementación de nuevas medidas para el sector.

Finalmente, el gremio reiteró su apoyo a la normativa vigente, al considerar que estas acciones buscan establecer un marco regulatorio más ordenado, equitativo y conforme a la ley para todos los actores del transporte.