Cancillería da seguimiento a casos de panameños supuestamente reclutados para conflicto entre Rusia y Ucrania

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que mantiene seguimiento a la situación de ciudadanos panameños que habrían sido reclutados para participar en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

La Cancillería indicó que realiza un monitoreo constante de estos casos, adelanta gestiones ante las autoridades competentes y brinda la asistencia consular correspondiente a los connacionales afectados.

Además, hizo un llamado a la población a mantenerse alerta ante ofertas de trabajo en el extranjero que puedan estar relacionadas con el reclutamiento para participar en conflictos armados.

La entidad reiteró que mantiene habilitados sus canales de asistencia consular para atender situaciones relacionadas con este tema.