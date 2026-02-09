Cancillería desmiente al expresidente Varela sobre el uso de fondos chinos de cooperación por la administración Mulino

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá emitió un comunicado en el que desmiente “categóricamente las afirmaciones e insinuaciones realizadas recientemente por el expresidente Juan Carlos Varela en relación con supuestos fondos de cooperación de la República Popular China y su utilización por el actual Gobierno”.

“El Ministerio informa de manera clara, precisa y verificable que el actual Gobierno no ha recibido un solo dólar, ni en concepto de contribución, financiamiento o préstamo, por parte de la República Popular China. El único convenio de cooperación técnica y económica suscrito entre la República de Panamá y la República Popular China fue firmado durante el quinquenio presidencial 2014-2019, correspondiente a la administración del propio expresidente Varela. En consecuencia, durante el actual quinquenio presidencial, Panamá no ha implementado, desarrollado ni recibido ningún tipo de cooperación técnica o económica proveniente de la República Popular Chin”», resalta el comunicado.

Agrega la nota que, “a la luz de esos hechos, resulta falso e irresponsable insinuar que el actual Gobierno haya hecho uso de fondos de cooperación china o que exista manejo alguno de recursos en ese sentido. Tales afirmaciones no se sostienen en hechos ni en documentación alguna y generan confusión innecesaria en la opinión pública”.

Explica que “el Gobierno Nacional rechaza de manera categórica esas versiones y considera que corresponde exclusivamente al expresidente Varela explicar al país las razones por las cuales presenta información de forma tendenciosa, omitiendo hechos fundamentales y atribuyendo responsabilidades inexistentes al actual Gobierno”.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirma su compromiso con la transparencia, la verdad y la responsabilidad institucional, y no permitirá que se distorsionen los hechos ni se utilice la política exterior del Estado para confundir al país o desviar la atención de responsabilidades pasadas. Panamá merece un debate público basado en hechos verificables, no en insinuaciones falsas ni narrativas engañosas”, concluye el comunicado, publicado este lunes 9 de febrero de 2026.